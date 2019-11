Eesti Laulu võistluslood avaldatakse laupäeval ETV erisaates

Kaks nädalat kestnud Eesti Laulu lugude ootus kulmineerub sel laupäeval, kui kell 21.35 saab ETV ekraanil esmakordselt näha ja kuulda Eesti Laul 2020 poolfinalistide võistluslugusid. Erisaates "Eesti Laul 2020. Start" saavad sõna nii 24 artisti kui ka saatejuhid Karl-Erik Taukar ja Tõnis Niinemets.

Laupäevases erisaates saab seekordse 24 osalejaga esmakordselt lähemalt tuttavaks. Vaatajate jaoks on poolfinalistide seas nii Eurovisioni ja Eesti Laulu lavakogemusega artiste, aga ka täiesti uusi tegijaid Eesti muusikamaastikul. Uudne on ka tänavune saatejuhtide paar – nagu kogu Eesti Laulu muusikamaratonil, hoolitsevad ka erisaates meeleolu eest Karl-Erik Taukar ja Tõnis Niinemets.

"Eesti Laul 2020. Start" avalikustab laupäeval tänavused võistluslood, mida senini on varjanud saladuseloor. Lisaks lauludele jõuab tele-ekraanile ja ka Eesti Laulu leheküljele 24 muusikavideot. "Eesti muusika saab kohe 24 laulu ja muusikavideo osas rikkamaks," rõõmustas Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula ja lisas: "Au ja kiitus kõigile osalejatele ning video tegijatele."

Eesti Laul 2020 poolfinalistidele anti video tegemiseks kümme päeva. Sama kirev nagu on tänavune muusikavalik, mis pakub võimsaid ballaade vaheldumisi humoorika räpi ja energilise rokiga, on vahelduv ka pildikeel, kuidas poolfinalistid on oma videod lahendanud. "Tore, et paljud artistid ei ole otseselt edasipääsu peale mõelnud ning on oma laulule juba varakult video planeerinud," märkis Tomi Rahula, kelle sõnul on esitlusele tulevate videote seas mitmeid selliseid, mis tehtud juba enne poolfinalistide avalikustamist. Aga on ka videoid, mis tõesti valminud loetud päevadega. "Olenemata tegemise ajast, on kõik teostused omanäolised ja professionaalsed ning ägedaid videoid hea muusikaga jagub igale maitsele," lubas ta.

"Eesti Laul 2020. Start" on ETV ekraanil laupäeval kell 21.35. Erisaates kõlavad võistluslood lühendatud kujul, kõik Eesti Laul 2020 poolfinaalide lood ja videod avalikustatakse täispikkuses Eesti Laulu kodulehel www.eestilaul.ee.