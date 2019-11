Kristiina Ehin, Eeva Talsi ja Karoliina Kreintaal kastavad ühiseid juuri

Kristiina on emaliini pidi sugulane mõlemaga ja lapsepõlveski on ta nii Eeva kui ka Karoliinaga tihti suguvõsakokkutulekutel ja pidudel kohtunud. Eeva ja Karoliina omavahel sugulased pole, kuigi nende sugupuude, Lindalite ja Peetrise liinide lugu, on kulgenud pikki aastasadu Läänemaal paralleelselt ja mõnikord ka läbi põimudes.

Läbi "Juurte jootmise" kõnnitakse kolmekesi vanavanemate radadel. "Selgunud on väga palju huvitavaid, laule, lugusid ja jutte, mis tegelikult ühendavad mind ja Karoliinat väga palju. Nii et aastaid hiljem saime alles teada, kuidas me kõik seotud oleme," arutles Talsi.

Ehin tõdes, et juba lapsena käisid tal peal külmavärinad, kui ta kuulas esivanemate jutte. "Mul on nüüd nii hea meel, et Karoliinat ja Eevat tundes on olnud põhjus nende lugude skeletid jälle kokku korjata ja need oma loomingus kokku panna," arutles Ehin.

Juurte jootmise idee leiutas Ehin, kes usub, et selleks, et pungad puhkeks, tuleb juuri vahel joota. Olgu need näiteks esivanemate hauad surnuaial või mõned lood. "Võib ka võtta mõne vana laulu või loo ja anda sellele uut tähendust ning sisu ja saada sellest jõudu tänapäeval elamiseks. See on see juurte jootmine, mis on ka meie kava pealkiri," selgitas Ehin.

"Juurte jootmise" salongiõhtu toimub 1. detsembril Varbuse muusikamõisas.