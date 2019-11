Eesti suurim muusikaküsitlus R2 Aastahitt on avatud. Kuni 27. detsembrini saavad kõik hääletada oma selle aasta lemmiklugude poolt.

Oma lemmikule saad hääle anda aastahitt.ee kodulehel. "Me oleme reastanud meeldetuletuseks selle aasta sada meeldejäävamat lugu meilt ja sada mujalt. Saate valida enda lemmiku. Kui seda lemmikut seal pole, on võimalus ise see sinna lisada," selgitas konkursi üks korraldajatest Erik Morna.

ETV2 ekraanil annab detsembrile sära juurde Moekunstikino. Värvikad dokumentaalfilmid avavad moemaailma varjatud külgi, erilisi isiksusi ja tippdisaini nõudlikku iseloomu.

3. detsembril on eetris dokumentaalfilm "McQueen", 10. detsembril "Christian Diori kavandid", 17. detsembril "Halston" ja 24. detsembril "Kusama. Lõpmatus".

Moekunstikino on ETV2 eetris detsembris teisipäeviti kell 21.30.