Kapa Kohi-LA

Beebilõust on lahe vend, aga ta pole Kohilast,

kus keskmisel mehel on 2 sohilast

Maapoiste sugutung lasterohkeim alev

Maanaiste laiad puusad, jookske tormi Tiit ja Kalev



Keskväljak, magaziin, raamatukogu

Kapamännikus saab pooltest õpilastest joodik-jobu

Birgit tuli siit, Eplik sai siit tiivad

Ott Tänak tuli siia, me teed ajavad ta kiima



Tallinn-Viljandi 36es kilomeeter

Pärmitehase hais, siis parem pööre, oo vaata – Peeter

Vineeritehas kütab, pole valgusfoore

See on riikriigis, Omade Poiste aus toode



Sotsiaalministeerium kirub, et eesti iive kisub kiiva,

tule naine maale, 9 kuud ja sul tuleb rinnast piima



Kapa-Kohi - LA Kapa-Kohi – LA

Meie oma Ariana ja Kardashian Kim on Maiu Piimaauto, me rahvariik Defacto

Kapa-Kohi - LA Kapa-Kohi – LA

Kõik väikelinna kohad, see lugu räägib meist, tule maale kus on soodne ja ei ole kedagi teist



Jou tulge meile külla, ehitame maja

Lepime kokku nädalavahetuseks talguaja

Väikelinna poikad ja plikad hoiavad kokku

Kääritatud õunamahl, pimedas lähme tuttu



Meil kiirelt jookseb jõgi, mis läheb Keila

Nublu ära põe, me suurde linna ei seila

Naaber meil on Rapla, Paluoja Thea

Avises Kohila tüüp, Rait Laane paneb pealt



