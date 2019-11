I'm Sorry. I Messed Up

I never

Imagined

That we

Would be here again

Talking

Fixing

You begging

For me to stay



Remebered

Truth hurts

Was too scared

To give it away

I didn't

Want to

Hurt you

But I did anyway



Never wanted to say goodbye

It was the only way to hide the lies



I'm sorry

I messed up



Now its me who's messed up

Begging, for it all to stop



I'm sorry

I messed up



I heard

You found

The love back from twenty fourteen

You seem so happy

With him, but it should've been me



I see that

You still

Keep listening to our songs



We laughed to

Cried to

But there's nothing to do with them anymore



I keep telling that it'll pass throught

But it'll never be same without you



I'm sorry

I messed up



Now its me who's messed up

Begging, for it all to stop



I'm sorry

I messed up



And even if the year has gone by

I cannot get you out of my mind

Thinking what we could've been

And all the things we'll never see



I'm sorry

I messed up



Now its me who's messed up

Begging, for it all to stop



I'm sorry

I messed up



Palun andesta. Ma tegin vea

Ma ei kujutanud iial ette,

Et me oleme jälle siin

Rääkimas

Asju lahendamas

Sa palumas, et ma jääksin



Tuletasin meelde, et

Tõde on valus

Kartsin seda välja anda

Ma ei tahtnud sulle haiget teha

Aga tegin seda ikkagi



Kunagi ei tahtnud öelda lahkuda

Aga see oli ainuke viis peita valesid



Palun andesta

Ma tegin vea



Nüüd olen mina, kes on kaotanud iseennast

Paludes, et see kõik lõppeks



Andesta

Ma tegin vea



Kuulsin,

Et leidsid vana armastsuse 2014 aastast

Sa näid nii õnnelik koos temaga

Aga see oleks pidanud olema mina



Näen,

Et siiani kuulad meie vanu laule



Mille peale naersime, nutsime,

Aga nüüd pole enam nendega midagi peale hakata



Ma ütlen enda jaoks, et see läheb üle

Aga sinuta pole kunagi enam sama



Palun andesta

Ma tegin vea



Nüüd olen mina, kes on kaotanud iseennast

Paludes, et see kõik lõppeks



Andesta

Ma tegin vea



Isegi, kui on juba aasta möödunud

Ei suuda ma sind unustada

Mõeldes sellele, mis meist oleks saanud

Ja asjadele, mida me iial ei näe



Palun andesta

Ma tegin vea



Nüüd olen mina, kes on kaotanud iseennast

Paludes, et see kõik lõppeks



Andesta

Ma tegin vea