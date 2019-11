What Love Is

How mysterious this life can be

Full of beautiful surprises

I never really knew the man I thought was me



Dreams that I believed

Convinced my destiny

I was meant to be alone



But how can you know how a star looks

If you've never looked at the sky

I couldn't have told you what blue is

Till I looked into your eyes,

Or how soft the feel of a cloud is

'Till I was touching your skin

The world is a wonder of wonders I'd never seen



I never imagined the power

I never imagined the need

I never imagined what love is

now love is all I dream

How wonderful was the awakening

Now everything is the sunrise

Painted in sounds of your breathing

Colored by your signs

I never knew

what it was to - love



Much too sensible too reasonable

Ever to believe in miracles



But now you've come to me

Changed my destiny

I'll never be alone



I never imagined the power

I never imagined the need

I never imagined what love is

now love is all I dream

How wonderful was the awakening

Now everything is the sunrise

Painted in sounds of your breathing

Colored by your signs



I never imagined the power

I never imagined the need

I never imagined what love is

now love is all I dream



I never imagined the power

I never knew

what it was to - love



Mida tähendab armastada

Kui müstiline võib olla elu

Täis ilu ja üllatusi

Ma kunagi päriselt ei tundnud meest, kelleks arvasin end olevat



Unistused millesse uskusin

Veensid mu saatust

Olin määratud olema üksi



Kui kuidas sa tead, millised on tähed

Kui sa pole taevasse vaadanud

Ma ei oleks teadnud sinise värvi tähendust

Kuni vaatasin sulle silma

Või tundnud pilvede pehmust

Kuni puudutasin su nahka

Maailm on imede ime, mida poleks eal näinud



Ma ei oleks kunagi osanud kujutleda jõudu

Poleks osanud kujutleda vajadust

Ei oleks kunagi ettekujutanud, mis on armastus

Nüüd unistan vaid armastusest

Kui hiilgav oli ärkamine

Nüüd kõikjal päikesetõusu näen

Maalitud su hingamise kõlast

Värvitud su ohkest

Me varem ei teadnud

Mida tähendab armastada



Liialt kainelt mõtlev, liialt praktiline

Uskumata eal imedesse



Kuid nüüd sattusid mu teele

Muutsid mu teed

Enam ei ole eal üksi



Ma ei oleks kunagi osanud kujutleda jõudu

Poleks osanud kujutleda vajadust

Ei oleks kunagi ettekujutanud, mis on armastus

Nüüd unistan vaid armastusest

Kui hiilgav oli ärkamine

Nüüd kõikjal päikesetõusu näen

Maalitud su hingamise kõlast

Värvitud su ohkest



Ma ei oleks kunagi osanud kujutleda jõudu

Poleks osanud kujutleda vajadust

Ei oleks kunagi ettekujutanud, mis on armastus

Nüüd unistan vaid armastusest



Ma ei oleks kunagi osanud kujutleda jõudu

Me varem ei teadnud

Mida tähendab armastada