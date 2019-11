Üks kord veel

tihti satun õhtu hakul

mõtlema kuis algas see

ootamatu, uskumatu

meeles on kui eilne veel



iga lõhn ja pilt ja heli

iga laulust kuuldud fraas

iga vaikne hetk veel seni

sind meenutab



ainult üks kord veel

tahan tunda nagu siis ma end

üks kord veel

hoida sind ja sellest piisaks ka sest

ma ei usu et saaksingi

sind kunagi tagasi kuid

ära põgeneks kõige eest

kas või korra veel



endalegi märkamatult

tõukasin su eemale

sinu silmis pole vastust

vaatama pean peeglisse



iga tund ja päev ja nädal

iga üksioldud viiv

teineteisest kaugemale

meid vaid viib