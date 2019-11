Lean On Me

Take me back

Back where I saw you

Driving with your '69



Skinny jeans

Denim on your shoulders

I couldn't ask for more



Lean on Me

Always in trouble

Lean on Me

Always got my back

Lean on Me

(I) Wanna be your partner

and a lover in crime



He's a devil,

Riding on a highway

Born to be free

Let me be, be your Mrs. Trouble

Run away with me



Lean on Me

Always in trouble

Lean on Me

Always got my back

Lean on Me

I Wanna be you partner and a lover in crime



Always on the road

With the stars

lonely heart

Don't believe in love

All I want is little more of your love



Lean on, Lean on me,

Lean on, Lean on me,

Lean on, Lean on me

But

You wannabe free!



Lean on me

Always in trouble

Lean on me

Always got my back

Lean on me

You wanna be my lover

and a partner in crime



Lean on Me!



Toetu minule

Vii mind tagasi,

tagasi aega

Kui nägin sind kihutamas

Ringi 69-nda aasta autoga

Kitsad teksad ja tagi

Ma ei küsigi muud



Toetu minule

Alati kui vajad

Toetu minule

Aitad mind alati

Toetu minule

Tahan olla su armsam

Ja partner kuritöös



Ta on paha poiss kiirteel

Sündinud vabana

Las ma olen su kaasosaline

Põgeneme koos



Toetu minule

Alati kui vajad

Toetu minule

Aitad mind alati

Toetu minule

Tahan olla su armsam

Ja partner kuritöös



Üksildase südamega on ta teel,

Kus paistavad vaid tähed

Üksildase südamega

Armastusse ei usu

Kuid ma vajan veel

Pisut su armastust.



Toetu, toetu minule...

Kuid sa tahad olla vaba



Toetu minule

Alati kui vajad

Toetu minule

Aitad mind alati

Toetu minule

Tahan olla su armsam

Ja partner kuritöös



Toetu minule!