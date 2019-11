Synne Valtri feat. Väliharf "Majakad"

Majakad

Oodates,

mil uduloor saab mere peale laskuma,

kuid radaritelt veel ei paista vastu maa,

Kas ootad Sa?



Varjudes

vaid merehääli kõlamas on kaugustes

mu igatsus on peidus iga laine sees,

Loodan veel.



Majakad peagi

su teed

on valgustamas,

aga ei tea, kuhu Su sihid viivad

valikud kaartidel käes, üks vaid võitjaks jääb.



Palun ma tähti, et hoiataks nad Sind

nii karidelt Sa pääsed

Sind ootamas unelmate rand,

kus maabuda näed veel

On majakaid mitmeid, kuid mõnes tuli võlts

hukutab see

tuleb täna öösel valida sest üks on õige tee



Kindel vaid,

ei lase lippu iial poolde masti ma

ning aarded saarelt laeva tuleb lastida,

pea tulen ma.



Majakad peagi

su teed

on valgustamas,

aga ei tea, kuhu Su sihid viivad

valikud kaartidel käes, üks vaid võitjaks jääb...



Palun ma tähti, et hoiataks nad Sind

nii karidelt Sa pääsed

Sind ootamas unelmate rand,

kus maabuda näed veel

On majakaid mitmeid, kuid mõnes tuli võlts

hukutab see

tuleb täna öösel valida sest üks on õige tee



Palun ma tähti, et hoiataks nad Sind

nii karidelt Sa pääsed

Sind ootamas unelmate rand,

kus maabuda näed veel

On majakaid mitmeid, kuid mõnes tuli võlts

hukutab see

tuleb täna öösel valida sest üks on õige tee