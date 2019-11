By My Side

A tear in my heart

I'm lost in the crowd

I pray to be yours again



I'm falling apart

You're breaking my heart

I've played my cards, now it's too late



Even if I cry

Even if you lied

Just tell me that you'll always stay by my side



Even if I tried

(to) make everything alright

I wish that you'd always stayed by my side



A tear in my heart

I'm lost in the crowd

In search to be home again



Hearing my heart

Go back to the start

And rise to get up again



Even if I tried

There's many reasons why

Just tell me that you'll always stay by my side



Even if I cry

Baby it's alright

I'll be there for you every time



I still feel like there's no one around

Won't you stay with me all along

Mmm, but I still see you like no else could see

Won't you leave me here, you're my whole world



Even if I cried

Even if you lied

Just tell me that you'll always stay by my side

By My Side



Minu kõrval

Kurbus südames

Olen massi sisse kadunud

Ja palvetan, et leian su taas



Ma olen kokku kukkumas

Sa murrad mu südame

Ma olen kõik oma kaardid lauale pannud

Ja enam pole midagi teha



Isegi kui ma nutan

Ja isegi kui sa peaksid valetama

Siis luba mulle ikka, et jääd igavesti minuga



Isegi kui ma proovin kõike lootusetult päästa

Loodan ma et sa jääd mu juurde igavesti



Kurbus südames

Olen massi sisse kadunud

Ja otsin koduteed



Kuulan oma südant

Mis ütleb, et alusta uuesti

Ja tõuse uuesti jalule



Isegi kui ma prooviksin uuesti

Ja selleks oleks tuhat põhjust

Siis luba mulle et jääd alati minuga



Isegi kui ma peaks nutma

Siis on kõik hästi

Jään sind igavesti ootama



Mulle tundub, et enam pole kedagi mu ümber

Miks sa ei jäänud minuga

Ma tean sind paremini kui keegi teine

Palun ära jäta mind nii

Sa oled kogu mu maailma



Isegi kui ma peaksin nutma

Ja isegi kui sa peaksid valetama

Siis luba mulle ikkagi et jääd minuga