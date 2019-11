SHIRA "Out In Space"

Out In Space

Babe, why don't you meet me out in space?

Babe, why don't you meet me out in space?

I am drowning, I wanna give you all my love

But I am doubting, that you'll make that call



All of my troubles, I wanna let go

You make me feel like I'm losing control

All of my senses, deep in my soul

Follow your shadow till your heart is home



Babe, why don't you meet me out in space?

Babe, why don't you meet me out in space?

I am dying, I wanna melt into your embrace

I am trying, I am trying to end this chase



All of my troubles, I wanna let go

You make me feel like I'm losing control

All of my senses, deep in my soul

Follow your shadow till your heart is home



You're heart is home

You're heart is home



Babe, why don't you meet me out in space?

Babe, why don't you meet me out in space?

You're heart is home

Home



Tühjuses

Kallis, kohtuks äkki tühjuses

Kallis, kohtuks äkki tühjuses

Olen uppumas

Tahan enda armastuse sulle ära anda

Kuid ma kahtlen, et sa vastad mulle



Tahan oma kõikidest probleemidest lahti lasta

Sa paned mind tundma nagu olen kontrolli kaotamas

Kõik minu meeled sügaval hinges

Järgnevad sulle, kuni su süda on siin



Kallis, kohtuks äkki tühjuses

Kallis, kohtuks äkki tühjuses

Olen alla andmas

Tahan sulada su embuses

Kuid ma üritan seda tagaajamist lõpetada



Tahan oma kõikidest probleemidest lahti lasta

Sa paned mind tundma nagu olen kontrolli kaotamas

Kõik minu meeled sügaval hinges

Järgnevad sulle, kuni su süda on siin



Su süda kuulub siia



Kallis, kohtuks äkki tühjuses

Kallis, kohtuks äkki tühjuses



Su süda kuulub siia