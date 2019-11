Renate "Videomäng"

Videomäng

Suvetaevas tundus sinisem sel ajal.

Polnud meile kohustusi üleliigselt.

Lilled kimpu kogusime kaunilt aasalt.

Kõike tehtud, mida soovisime vaid – nii need aastad läbi said.



Heidan pilgu ja vaatan siis veel

kuidas läksime sel teel me ühes.

Selja taha jäänud mälestused

selleks, et me hiljem leiaks need üles.



Meelde jäi mul videomäng,

mille ammu vanematelt said.

Iga nädal uued seiklused.

Täpselt nii me üles kasvasime.



Taeval oleks meile paju öelda:

mida võib meil kauge tulevik veel tuua

ning me iial poleks soovinud, et viivad

lahku aastad lõpuks teineteisest meid – käime peagi teisi teid.



Heidan pilgu ja vaatan siis veel

kuidas läksime sel teel me ühes.

Selja taha jäänud mälestused

selleks, et me hiljem leiaks need üles.



Meelde jäi mul videomäng,

mille ammu vanematelt said.

Iga nädal uued seiklused.

Täpselt nii me üles kasvasime.



Heidan pilgu ja vaatan siis veel

kuidas kõik meil nõnda lihtne paistis.

Pikad jutud ja unistused,

kelleks kumbki meist saada tahtis.



Meelde jäi see videomäng,

mille ammu vanematelt said

Iga nädal uued seiklused.

Täpselt nii me üles kasvasime.



Uh-uu-uu

Uh-uu-uu



Meelde jäi mul videomäng,

mille ammu vanematelt said.

Iga nädal uued seiklused.

Täpselt nii me üles kasvasime.