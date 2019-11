Miljon sammu

vaevu ma hingan

end ei tunne kindlalt

su pilk mind jälgimas

mõte jääb seisma

sõnu ei leia

noa sõrme lõikan taas



veel loota ei julge

kui aegluubis kulgen

loen samme su juurde



jee-ee



lubasin, nii ei tee enam ma

ometi nüüd liigun

miljon sammu sulle vastu

lubasin, et ei armu ma

ometi nüüd liigun

miljon sammu sulle vastu



miljon sammu veel

miljon

miljon

miljon sammu veel

miljon

miljon



vooluga kaasa

minna ei suuda

ja pidurit tõmban taas

ma veel aega võidan

nii end ma leian

kuni jalad on kindlalt maas



ma tean, et aeg kõik haavad parandab

ja teisel korral valin hoolega