Break Me

Temptation

Another wild night

Another girl to make you feel right

Get high

On easy lovin'

You get your lies right by the daylight



You've been running wild and I've been

Waiting for you endless nights

Aaaah aaa aaahh

You've been running wild and I've been

Fading off to fall behind

Aaaah aaa aaahh



And you can run baby run baby only you should know

I won't be there

Not anymore

And you can run baby run baby only you should know

Eventually

You did break me



You've been running wild and I've been

Waiting for you endless nights

So easy

To break me

You've been running wild and I've been

Fading off to fall behind

So easy

to break me



Mistake

the one that killed me

The one that made you say you're sorry

Get out

No I don't really

Care for your pleas 'cause we are over

You've been running wild and I've been

Waiting for you endless nights

Aaaah aaa aaahh

You've been running wild and I've been

Fading off to fall behind

Aaaah aaa aaahh



And you can run baby run baby only you should know

I won't be there

Not anymore

And you can run baby run baby only you should know

Eventually

You did break me



You've been running wild and I've been

Waiting for you endless nights

So easy

To break me

You've been running wild and I've been

Fading off to fall behind

So easy

to break me



Purunenud

Kiusatus

Järjekordne metsik õhtu

Jälle üks tüdruk, kes teeb Sul tunde heaks

Sa oled kõrgustes

Lihtsast armastusest

Sa pöörad oma valed õigeks päeva saabudes



Sa oled vabana ringi jooksnud ja mina olen

Oodanud sind lõputud ööd

Aaaah aaa aaahh

Sa oled vabana ringi jooksnud ja mina olen

Hääbunud, et maha jääda

Aaaah aaa aaahh



Ja sa võid joosta, kallis, joosta , kallis

Ainult pead teadma, et ma ei ole enam seal

Enam mitte

Ja sa võid joosta, kallis, joosta , kallis

Ainult pead teadma, et

Lõpuks

Sa tegid mu katki



Sa oled vabalt ringi jooksnud ja mina olen

Oodanud Sind lõputud ööd

Aaaah aaa aaahh

Sa oled vabalt ringi jooksnud ja mina olen

Hääbunud, et maha jääda

Aaaah aaa aaahh

Nii kerge

On mind katki teha



See viga, mis mind tappis

See, mis pani Sind ütlema, et Sul on kahju

Kao minema

Ma tegelikult ei hooli

Sinu anumisest, sest meil on kõik läbi

Sa oled vabana ringi jooksnud ja mina olen

Oodanud sind lõputud ööd

Aaaah aaa aaahh

Sa oled vabana ringi jooksnud ja mina olen

Hääbunud, et maha jääda

Aaaah aaa aaahh



Ja sa võid joosta, kallis, joosta , kallis

Ainult pead teadma, et ma ei ole enam seal

Enam mitte

Ja sa võid joosta, kallis, joosta , kallis

Ainult pead teadma, et

Lõpuks

Sa tegid mu katki



Sa oled vabalt ringi jooksnud ja mina olen

Oodanud Sind lõputud ööd

Aaaah aaa aaahh

Sa oled vabalt ringi jooksnud ja mina olen

Hääbunud, et maha jääda

Aaaah aaa aaahh

Nii kerge

On mind katki teha