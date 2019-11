Olgugi et PÖFF veel kestab, toimub üht-teist muudki. ERR Menu soovitab sel nädalavahetusel PÖFF-i kõrval minna ka Robotexile, vaadata Estonias multimeediaballetti "Alice Imedemaal" ja külastada taasavatud meremuuseumi Paksus Margareetas.

Reedel kell 10 algab Saku Suurhallis robootikafestival Robotex, mis kestab seal kuni pühapäevani. Festival peab järgmine aasta oma 20. aasta juubelit, tänavu toimub Robotex 19. korda ja sarnaselt eelmistele aastatele on need kolm päeva täidetud võistluste, ettekannete, töötubadega ja messialaga, kus on võimalik tutvuda robootikavaldkonna uute arengutega.

Robotexi võistlusprogrammis näeb näiteks LEGO sumovõistlust, droonide takistussõitu ja Robomiku jalgpallilahingut, aga ka tüdrukute tuletõrjumise võistlust, kus robotite ülesanne on määrata võistlusalale paigutatud küünalde asukohad ja kustutada need kindla aja jooksul, ning korvpallivõistlust, kus üksteise vastu võitlevad kaks robotit, kes üritavad etteantud aja jooksul visata vastase korvi kõige rohkem palle. Viimast on nimetatud ka Robotexi üheks raskeimaks võistluseks.

Töötubades on võimalik ehitada roboteid, õppida mängude kaudu programmeerimist ja ehitada virtuaalreaalsuse ruumi. Aga mõistagi on see vaid murdosa sellest, mida programm kolme päeva jooksul pakub.

Reedel esietendub rahvusooperis Estonia multimeediaballett "Alice Imedemaal". Sellist balletti, mis oleks multimeediaga sedavõrd rikastatud, ei ole Estonia teatri balletijuhi Linnar Loorise sõnul varem Estonia laval veel olnud.

Esimest korda jõudis sama lavastus publiku ette 2017. aastal San Carlo teatris Itaalias ja Estonia on selle teose teine esitaja maailmas.

Balleti koreograaf-lavastaja Gianluca Schiavoni tunnistas, et Lewis Carrolli jutustuse balletina lavale toomine ei olnud kerge ülesanne, sest iga kord, kui sa ütled inimestele "Alice Imedemaal", siis neil hakkavad peas kujutluspildid kohe jooksma ja lavastajana pead tekkinud ootustele vastama.

Alice'i osatäitja Laura Maya tunnistas, et kui kostüümid, grimmid ja dekoratsioonid on kõik paigas, siis tekibki laval tunne, et tõesti oledki Imedemaal.

Kuigi balleti etenduste piletid on detsembri lõpuni välja müüdud, on saadaval pileteid nii jaanuari kui ka veebruari etendustele.

Reedel kell 10 taasavab oma uksed 2018. aastal renoveerimistöödeks suletud Eesti meremuuseum Paksus Margareetas, mis jääb jääb järjepanu avatuks 32 tunniks.

Uus näitus näitus jookseb üle nelja korruse, algab 0. korruselt, päris keskajast, kus on eksponeeritud kõik, mis seondub keskaegse merekaubanduse ja -liiklusega, Teisel korrusel on esindatud klassikaline purjelaevade ajastu. Kolmandal korrusel on aurulaevad, mis muutsid kogu maailma meresõitu kardinaalselt ja neljandal, viimasel korrusel on mootorlaevad.

Paksu Margareeta muuseumi keskmes on just laevamudelid, mis muidu suures Lennusadama angaaris kaoksid selle mastaapsuse tõttu ära.

Peale klassikaliste vitriinide on näitusel võimalik simulaatori abil proovida, mis tunne on sõita Tallinn-Helsingi laeva kaptenisillas, laulda karaokes kaasa kuue riigi tuntumaid merelaule ja võrrelda end koge kõrval. Aga kes näitust ei taha vaadata, saab ka kohvikus istuda, mida on renoveeritud Paksus Margareetas lausa kaks tükki.