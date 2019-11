Ping Pong

There are soo many other fish in the sea

But you picked me out, and we made a deal

We both agreed to play it by the book

Cause we are experienced, let´s make it a tournament



All fun, no harm

You bring out the charm

You'll take the first serve

"i ain´t no jerk"

Yeah right

I´ll sit tight



You play the ball

Back and forth

And I just forgot

to explain the rules

Yeah right

I´ll sit tight



Please don´t play me like a ping pong bish

you just think you really all that slick

for deciding to play but being the first to quit

couldn't take the hit, but please don´t play me like a ping pong, ping pong, ping pong

Please don´t play me like a ping pong, ping pong, ping pong



told me bout your mom and you cut your hair for our date

for goodness sake, what should i make?

now you pull a cheesy "it´s not you it´s me"

And thats such a bore, so there´s the door



All fun, no harm

We bring out the charm

You'll take the first serve

"i ain´t no jerk"

Yeah right

I´ll sit tight



I´ll find a new sport

Keep me entertained

The balls in my court

Keeping me sustained

Yeah right

I´ll sit tight



Please don´t play me like a ping pong bish

you just think you really all that slick

for deciding to play but being the first to quit

couldn't take the hit, but please don´t play me like a ping pong, ping pong, ping pong

Please don´t play me like a ping pong, ping pong, ping pong



Please don´t play me like a ping pong, ping pong, ping pong

Please don´t play me like a ping pong, ping pong, ping pong

Don´t slay my heart like ping pong, ping pong, ping pong

Don´t slay my heart like ping pong, ping pong, ping pong



Please don´t play me like a ping pong bish

you just think you really all that slick

for deciding to play but being the first to quit

couldn't take the hit, but please don´t play me like a ping pong bish

You just think you really all that slick,

For deciding to play but being the first to quit, couldn´t take the hit but- by the way I won



Sul oli nii palju valikut,

kuid Sa valisid mu välja ning meil oli kokkulepe.

Me mõlemad nõustusime mängima reeglite järgi, sest oleme ju kogenud- alaku turniir!



Kõik lõbus, ei mingit kahju,

tood esile oma sarmi ja esimese servi

"ma ei ole jobu", jaa kindlasti,

jään ootama.



Sa mängid palliga, edasi tagasi

ja mina lihtsalt unustasin reegleid tutvustada,

jaa muidugi, jään ootama.



Palun ära mängi minuga ping pongi,

arvad, et oled nii libe

kui otsustad, et mängime, aga oled esimene loobuma,

ei suutnud lööki vastu võtta

palun ära mängi minuga ping pongi.



Rääkisid mulle oma emast ja käisid juuksuris enne meie kohtingut,

jumala pärast- mida peaksin sellest arvama?

Nüüd mängid klišee kaardi- "asi pole sinus, vaid minus"

ja see on nii igav- uks on seal!



Kõik lõbus, ei mingit kahju

tood esile oma sarmi ja esimese servi

"ma ei ole jobu", jaa kindlasti

jään ootama.



Küll leian uue spordiala, mis mu meelt lahutaks,

pall on minu väravas, mis toetab mind

jaa muidugi, jään ootama.



Palun ära mängi minuga ping pongi,

arvad, et oled nii libe

kui otsustad, et mängime, aga oled esimene loobuma,

ei suutnud lööki vastu võtta

palun ära mängi minuga.



Palun ära mängi minuga ping pongi, ping pongi, ping pongi.

Palun ära mängi minuga ping pongi, ping pongi, ping pongi.

Ära haava ma südant nagu ping pong, ping pong, ping pong,

Ära haava mu südant nagu ping pong, ping pong, ping pong...



Palun ära mängi minuga ping pongi,

arvad, et oled nii libe

kui otsustad, et mängime, aga oled esimene loobuma,

ei suutnud lööki vastu võtta.

Palun ära mängi minuga ping pongi,

arvad, et oled nii libe

kui otsustad, et mängime, aga oled esimene loobuma

ei suutnud lööki vastu võtta- aga muideks, ma võitsin!