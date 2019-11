Tauno ja Aksel peavad koos jahile minema ning Tauno võtab kogemata koos kaartidega kaasa ka Mirjami ülestunnistuse, kus on kirjas, et Aksel on talle lapse teinud. Aksel avastab ennast metsast relvade keskelt koos mehega, kes võib iga hetk teada saada, et Aksel on teda kõige hullemal moel reetnud. Samal ajal läheneb ärimees Rihard Laurale ja naine on teelahkmel, kas minna uude suhtesse või on selleks veel vara? Samal ajal satub Laura aga oma kunagise peigmehe ahistamise küüsi ja vajab Rihardi abi. Laura ja Aksli poja internetiprojekt on aga ootamatult populaarseks saanud ja kogu maailm elab paari lahutusele kaasa.

Sarja stsenarist on Martin Algus, režissöör Ergo Kuld, tootja Kassikuld OÜ.

Seitsmes osa on ETV eetris homme kell 20.00. Saadet saab enne eetrit näha ERR Menu lehel.