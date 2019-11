Koit Toome uuest singlist Laura Põldverega: mul polnud üldse plaani enam kellegagi duetti teha

"Ringvaate" otsestuudios olid külas Koit Toome ja Laura Põldvere, kes on üksteist üle aastate taas muusikaliselt leidnud, kuigi see kummalgi üldse plaanis ei olnud.

"Me ei andnud otsest lubadust, et me enam miskit koos ei tee," sõnas Põldvere. Toome lisas, et neil ei olnud tõesti plaanis pärast esinemist Eurovisionil veel duetti koos laulda. "Minul ei olnud üldse enam plaani kellegagi duetti teha," tunnistas Toome.

"Ma mõtlesin, et ma olen elus väga palju duette teinud ja minu fookus on rohkem järgmise aasta oma uuel projektil. Aga Laura helistas," jätkas Toome. Kuigi ta alguses polnud kindel, kas ta duetti laulda tahab, siis pärast loo kuulamist ta mõtles, et lugu on päris hea. "Juhtus nii, et läksime Soome ja salvestasime loo ära."

Kuigi neil ei olnud plaanis lugu välja anda, sest see pidi plaadi peale minema, tuli see lugu ikkagi välja. "Niimoodi plaanivabalt see läks," tõdes Toome.

Lugu salvestati Vaasalinnas ja Põldvere tunnistas, et vahetult enne lennukile minekut polnud tal isegi loole olemas veel sõnu, mida ta Toomele ei julgenud tunnistada.