Balleti "Alice Imedemaal" lavastaja: sa pead olema inimeste kujutluspiltide tasemel

"Kogu see Alice'i lugu ongi toodud tegelikult meie Tallinnasse, vanalinna. Väga palju on kaasatud vanalinna vaateid. See lavastus on tehtud meile kodusemaks," rääkis Estonia balletijuht Linnar Looris "Ringvaatele".

"Sellist balletti, mis on nii palju multimeediaga rikastatud, ei ole minu mäletamist mööda Estonia laval veel olnud," ütles Looris.

Märtsijänese osatäitja Heidi Kopti ütles, et kostüümid, valgus, dekoratsioonid ja kõik on imelised. "Mina olen põhimõtteliselt hull jänes. Küülik. Kuigi minu roll on väga lühike, pean ma liikuma nii kiiresti, et võtab võhmale."

Esimest korda jõudis sama lavastus publiku ette paar aastat tagasi Itaalias. Seal sai see tohutu publikumenu osaliseks.

"Mu sõber küsis: "Gianluca, tahad lavastada "Alice Imedemaal"?" See on keeruline. Lugu on väga kuulus. Väga palju tegelasi. Väga palju eri maailmu ja hullumeelseid hetki. Aga võtsin väljakutse vastu ja tegime selle ära," rääkis lavastaja Gianluca Schiavoni. "Ja ausõna – tulemus on imeline. Nii ütleb ajakirjandus ja publik."

"Kui sa ütled "Alice imedemaal", siis hakkavad kõik mõtlema ja kujutluses pilte looma ning sa pead olema ootuste tasemel," tõdes Schiavoni.

Alice'i rolli tantsib balletis Laura Maya, kes enda sõnul kasvas selle muinasjutuga ka üles. "Lugesin raamatuid, vaatasin Disney filme. See on maagiline lugu. Väga lõbus ballett. Eriti kui ma olen laval, kõik on valmis. Kostüümid, grimmid, dekoratsioonid. Siis tunned tõesti, et oledki Imedemaal."

Tänu kõigele sellele muutub laval toimuv justkui reaalsuseks. "Tunned, et kõik juhtubki päriselt," lisas Maya.

"Fantaasia vägi on imeline. See võib päästa sinu elu," sõnas Schiavoni.

Lewis Carrolli samanimelise jutustuse ainetel valminud "Alice Imedemaal" esietendub rahvusooperis Estonia 29. novembril 2019.