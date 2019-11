"Ma olen nendega üles kasvanud. Nii kaua kui ma mäletan, on nad alati olnud loomulik osa elust," rääkis Marten Kuningas.

"Alati, kui me sugulastele Lõuna-Eestisse külla sõitsime, siis meie punases Žigulis mängis mõni ümberlindistatud biitlite-kassett. Põngerjast peale on need lood kumisenud," lisas Kuningas.

Linna tunnistas, et ka tema on just olude sunnil biitlitega üles kasvanud.