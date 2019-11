Remo Savisaar kommenteeris oma lemmikuid Looduse Aasta Foto võistluselt

Savisaar põhjendas suurt osalevate autorite ja tööde hulka sellega, et Eestis on suurepärane loodus, mida veel jätkub. "Seda ka pildistatakse ja märgatakse, et meie loodus on väga rikkalik. See on kindlasti üks põhjus. Fotograafia, kõik see tehnika, kaamerad – see on ju muutunud nii palju odavamaks. See on kindlasti üks põhjus."

Ta tunnistas, et tajub kahtlemata ka seetõttu suuremat konkurentsi. "Ma muidugi ei võta seda sellise konkureerimisena. Paratamatult ta seda on, aga see on lihtsalt võistlus, kuhu ma saadan ka enda pilte ja pigem on see hea, et sa näed, et ka teiste tase kasvab ja tõuseb. See üritus ise on minu jaoks ka looduselamus, kust ma saan elamuse teiste pilte vaadates."

Looduse Aasta Foto 2019 võistlusel oli kokku 14 kategooriat. "Ringvaade" vaatas üle kõige paremad tööd. Aasta loodusfotoks valiti "Taevane eine", mille autor on Ave Kruusel.

"Väga vahva pilt. Tavaline võib-olla vaatab, et pildil on lihtsalt mõni näriline. Tegelikult on tegu pisi-hiirega. See ongi liigi nimi. Ta on Euroopa pisim näriline üldse. Ta kaalub 4 kuni 11 grammi ning Avel on õnnestunud seda loomakest kohata," kommenteeris Savisaar.

Savisaar valis ise preemia saanute hulgast välja ka töö "Väike prints", mille autor on Meelis Võsu ja mis võitis esikoha kategoorias "Inimene ja loodus". "See köitis mind kohe. Esimese hooga ei saagi aru, mis seal on. Võib mõelda, et siin on tegu Photoshop'iga, et siin on midagi kloonitud jne. Siin on drooniga tehtud rabavaade, kus autoril on tulnud idee pähe ja ta on teinud muinasjutulise pildi, mis pärit justkui muust maailmast, kosmosest." Ta lisas, et ilma inimeseta ta selles head pilti ei näeks. "Siin on kõik paigas. See inimene on justkui rosin pildil."

Kolmanda lemmikuna valis Savisaar välja töö "Laanepüü kodu", mille autor on Aare Udras ja mis pälvis esikoha kategoorias "Loomade keskkond". Ta tunnistas, et metsad on talle südamelähedased ja eriti vanad metsad. "Kadreering on väga kena. Kukk on ise sellise heleda tausta peal. Ta hakkab ilusti silma. Kõik on paigas. Väga nauditav töö."