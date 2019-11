"Pealtnägija": Vahur Kersna viis vaatajad ekskursioonile Washingtoni ajakirjandusmuuseumis

Kui vabadus üldse midagi tähendab, tähendab see õigust öelda inimestele, mida nad ei taha kuulda – see on ühe suurmehe mõte, mis inspireeris Vahur Kersnat Washingtoni ajakirjandusmuuseumis, kuhu ta "Pealtnägija" vaatajad ekskursioonile viis.

Washingtoni ajakirjandusmuuseum asub Washingtonis väga luksusliku koha peal. Mõnisada meetrit eemal on Kapitoolium, üle tee on National Art Gallery. "See hea asukoht oli ühelt poolt muuseumile kindlasti suur võit. Aga teiselt poolt sai ka kaotuseks."

Muuseumis on näituseruumi 23 000 m2 ja kuigi igal aastal on seal käinud keskmiselt üle 800 000 külalise, kes ostnud pileti, mis maksab 26 dollarit, jooksis muuseum lõpuks ikkagi nii võlgadesse, et kevadel pidi muuseum hoone ära müüma, mille eest said nad 372 miljonit dollarit.

Võimalik, et "Pealtnägija" on neile, kes muuseumis käinud ei ole, viimane võimalus seda näha, sest tuleva aasta septembris paneb muuseum oma uksed kinni, kraami ladudesse ja keegi ei tea, mis saab edasi.