Beautiful Lie

Taste the poison on your lips

It runs inside my heart, cold hits

This beat, it grows with every rhyme,

that falls from my heart to these lines



But darling I can't fight for

you anymore,

when you give me faith,

then tear it away



I can't afford

to lose you once more

I wish we could live

in this beautiful lie



You call me friend, but keep me closer

You take my faith, but kiss me slower

Why can't I resist to sin,

when you are up against my skin



Ilus vale

Tunnen mürki sinu huultel,

see voolab jahedalt minu südames

See rütm mu südames kasvab iga riimiga,

mis nendele ridadele sealt langeb



Aga ma ei saa enam

sinu eest võidelda,

kui sa annad mulle põhjuse loota,

kuid siis rebid selle jälle tükkideks



Ma ei saa lubada endal

sind taaskord kaotada

Kui me vaid saaksime elada

selles ilusas vales...



Sa kutsud mind sõbraks, kuid hoiad mind lähemal

Sa võtad mu lootuse, kuid siis suudled mind aeglasemalt

Miks ma ei suuda vastu panna,

kui oled mulle jälle nii lähedal