Only Dream

One day when I saw you in my home way

You barely stole my breath away

It feels like yesterday



Your eyes

The colour of the blue sky

was filling every piece of mine

It feels like yesterday



It used to be my only dream

Through the life and now we're here



Time flies

We laid down Under thousand lights

When I felt lonely then your smile

it made me seize the day



Long night

I took you in my arms so tight

Till we saw the sunlight

to mark the brand-new day



You used to be my only dream

Through the life and now we're here



Every time when I'm with you

I forget that time is passing through

That's all I've wanted, ever wanted in a day



Every road will guide to you

And even sun will shine for your

It's getting brighter

Even brighter every day



It used to be my only dream

Through the life and now we're here



Ainus unistus

Üks päev, kui nägin sind oma koduteel

Sa võtsid mu hinge

See tundub siiani kui eile



Sinu silmad

Mis taevasinist värvi

Oli kõik mille peale mõtlesin

Siiani tundub see kui eile



See oli kunagi mu ainus unistus

Ja nüüd me oleme selleni jõudnud



Aeg lendab

Me lebasime tähtede all

Kui ma tundsin end üksikuna

Siis sinu naeratus päästis mu päeva



See oli pikk öö

Ma võtsin su enda käte vahele

Kuni nägime esimest päiksekiirt

mis tõi endaga uue päeva



Sa olid mu elu unistus

Ja nüüd me oleme koos



Iga hetk mille veedan sinuga

Tundub nagu aeg seisaks

See on kõik mis olen eales tahtnud



Iga tee viib mind sinuni

Isegi päike paistab sulle

See tee on valgem ja valgem iga päev



See oli kunagi vaid unistus

Kuid nüüd me oleme selleni jõudnud