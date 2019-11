German & Violina "Heart Winder"

Heart Winder



Holla holla baby

You can really drive me crazy

with all the things you do

Holla holla honey

All the boys think it's so funny what you put me through



But I'll be walking the longest mile

It's worth the while when



My baby is a Heart winder

She's winding all the hearts she can find

My baby is a Heart winder

But when she's done she's gonna be all mine



Holla holla sister

You were right – I can't resist her

Thanx for your advice

You said that a lady

takes her time to turn your baby

prepare for sacrifice



So I'll be walking the longest mile

to take my prize cause



My baby is a Heart winder

She's winding all the hearts she can find

My baby is a Heart winder

But when she's done she's gonna be all mine



I'll give you all the time you need

And I'll make sure you feel complete

When you finally marry me



My baby is a Heart winder

She's winding all the hearts she can find

My baby is a Heart winder

But when she's done she's gonna be all mine



Südamete õngitseja



Holla, holla kullake

Sa suudad mind hulluks ajada

Kõikide asjadega, mida sa teed



Holla, holla, kallis

Kõik poisid arvavad, et sa oled nii vaimukas,

pannes mind kõike seda läbi elama



Aga mina kõnnin oma elu pikima miili

See on kõik seda väärt, kui



Mu kallis on

Südamete õngitseja

Ta õngitseb endale kõik südamed, mis leiab



Mu kallis on

Südamete õngitseja

Kuid lõpuks ta minu omaks saab



Holla, holla, õeke

Sul on õigus – ma ei suuda talle vastu panna

Aitäh nõuande eest



Sa ütlesid: " See preili

Võtab aja, et su kallist muuta.

Ole valmis ohverdama"



Nii, et ma kõnnin oma elu pikima miili

See on kõik seda väärt, kui



Mu kallis on

Südamete õngitseja

Ta õngitseb endale kõik südamed, mis leiab



Mu kallis on

Südamete õngitseja

Kuid lõpuks ta minu omaks saab



Ma annan sulle aja, mida sa vajad

Ja teen kindlaks, et tunned end tervikuna,

Kui Sa lõpuks abiellud minuga



Mu kallis on

Südamete õngitseja

Ta õngitseb endale kõik südamed, mis leiab



Mu kallis on

Südamete õngitseja

Kuid lõpuks ta minu omaks saab