Jaan Sööt koostööst Põhja-Tallinnaga: räpivärki ma veel ei proovinud

Popisugemetega hiphopansambel Põhja-Tallinn tuli üle pika aja välja uue singliga "Las meile jääda", kus lööb kaasa ka Jaan Sööt. Jaan Sööt ütles, et juba paar aastat tagasi arutas ta Põhja-Tallinna liikme Jaanus Saksiga, et võiks midagi koos teha.

"Õige mitmel seltskonnaüritusel oleme kohtunud ja rääkinud, et teeks midagi. Nüüd siis tegime ära," ütles Sööt ETV saates "Terevisioon".

Kuigi Põhja-Tallinna muusikas on keskmes räpp ja Jaan Söödil pigem rahulik kitarrimuusika, siis üllataval kombel sobisid kaks stiili hästi kokku. "Mul on ka nüüd võimalus meloodilisi pooli Põhja-Tallinna lugudes koos Maiaga laulda. Räpivärki veel ei ole proovinud, aga mine tea," ütles Sööt. Söödi sõnul on ta ühe korra elus varem räppinud, Kanal 2 saates "Laula mu laulu", kus ta koos Saksiga osales.

Jaan Sööt astub detsembris kolmel korral lavale koos Põhja-Tallinnaga, et anda ühiseid akustilisi jõulukontserte. Suured jõululugude lauljad Sööt ja Vahtramäe ei ole. Maia soolokontsertide kavas on vaid üks jõululaul, Jääboileri "Lumevärv". Jaan Sööt laulab oma kontsertidel Jaak Tuksami ja Jaan Kaplinski pala "Mu meel unus mägede taha".

"Las meile jääda":

"Sa oled minuga":