Rakvere kuulsate jõulupuude autor Teet Suur loob Viimsisse kanistritest puu

Kuna Rakvere otsustas pöörduda tagasi traditsioonilisele teele, otsustasid Suurega ühendust võtta Viimsi vallainimesed. "Kuna nad olid Rakveres installatsioone vaadanud ja alati vaimustunud nendest, siis nad mõtlesid, et kui Rakveres enam ei ole selliseid ettevõtmisi, siis tule tee Viimsisse midagi," selgitas Suur "Vikerhommikus".

Viimsi kuusk valmib taarast ehk vedelikemahutitest ning puu ehitamiseks kulub neid üle tuhande. "See pole üldse mitte uus lahendus, nendest mahutitest tehakse valgusinstallatsioone ja väga huvitavaid asju. Meie kasutame väiksemaid kanistreid, mida müüvad tanklad aknapesuvedelikuga koos," ütles Suur.

Viimsi jõulupuud saab imetleda juba selle nädala lõpus, installatsioonil süttivad tuled esimesel advendil.

Teet Suure kanistrikuusk Autor/allikas: Teetr Suur

Teet Suur meenutas, et tema kuulsus ebatavaliste jõulukuuskede autorina sai alguse 2014. aastal, kui Rakveres kasutati saekaatritest pärit puidutöötlemise jääke ning pandi need kokku jõulupuuks. Aasta hiljem tehti Rakvere kuusk vanadest akendest ning seejärel elektrimootoritega kineetiline kuusk. 2017. aastal oli Rakveres jõuluinstallatsioon, mida mööda inimesed treppe kasutades üles-alla said kõndida.

Suure sõnul tahtis ta igal aastal luua midagi erilist, et aja liikumist paremini tunnetada. "Kui ma kunagi kohalikus maakonna ajalehes töötasin ja igal jõuluajal toodeti uudislugu, et nüüd tuuakse keskväljakule jõulupuu, siis minu jaoks see ei olnud enam uudis. Alati oli see sama autojuht, sama tõstuk ja ega puul ka väga vahet ei osanud teha," ütles Suur.

Suure erilised kuused on pälvinud tähelepanu ka maailmakuulsates väljaannetes nagu Huffington Post ja The Guardian. "Kindlasti on päris huvitav ja see on vägagi kummaline ühtpidi, et teised linnad, kes nimekirjas on, on ikkagi miljonilinnad ja Rakvere on tolmukübe. Kindlasti on selliseid väikelinnasid loendamatult palju ja neil ei teki ilmselt väga võimalust sinna nimekirja sattuda," arutles Suur, et selline tunnustus on suur asi.