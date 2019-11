Anett x Fredi "Write About Me"

Write About Me

u never seem to find the time

I don't know why I'm wasting mine

cause in my heart I always know what's right

I know true love's hard to fight

u always come and go

I'll stay here wanting more

if you'd only tell me that u just need time

I'd tell u that I wouldn't mind



but, if push comes to shove

u say you're falling in love

then say if u could write songs

would u write one about me



we've been here for quite a while

and I've been running circles in my mind

this sure feels like a game, I seek u hide

and tables keep turning over time



but, if push comes to shove

and u say you're in love

then say if u could write songs

would u write one about me

(and now you're thinking)

if push comes to shove

do u feel the love

and if u could write songs

would u write one about me

now push came to shove

and I ran out of love

I still wrote a song

and I wrote it about u

Kirjuta minust

tundub nagu sa ei leiaks minu jaoks kunagi aega

ma ei tea, miks ma siis enda aega raiskan

sügaval sisimas tean alati, mis on õige

ma tean, et tõelise armastuse vastu ei saa võidelda



sa aina tuled ja lähed

ja mina jään sinult alati rohkemat ootama

kui sa ütleksid, et vajad vaid rohkem aega

siis mul ei oleks selle vastu midagi



kui me seisame ristteel

ja sa ütled, et oled armunud

kui oskaksid laule kirjutada

kas sa kirjutaksid minust



me oleme seisnud sama koha peal juba mõnda aega

ja mina jõuan ringiga alati samasse kohta tagasi

see on nagu mäng, mina otsin ja sina peidad

ja me vahetame pidevalt rolle



kui me seisame ristteel

ja sa ütled et armastad mind

kui oskaksid laule kirjutada

kas sa kirjutaksid minust



ja nüüd sa mõtled…

kui me seisame ristteel

kas sa tunned veel armastust

ja kui oskaksid lugusid kirjutada

kas kirjutaksid minust

nüüd tegin ma otsuse

ning minu armastus sai otsa

ma siiski kirjutasin laulu

ning ma kirjutasin selle sinust