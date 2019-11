Birgit ja Indrek Sarrap panevad lastekasvatusnipid proovile ja jagavad oma kogemust

Kampaania lubab anda lastekasvatusnippe, mis peaksid vanemate elu palju paremaks ja lihtsamaks tegema ning omavahelist suhet vürtsitama. Indrek Sarrap ütles, et hoolitsedes enda vajaduste eest proovitakse saada rõõmsamateks lapsevanemateks. Sarrapid alustavad kampaaniaga kolmapäevast.

Birgit Sarrap selgitas, et kampaanias antakse näiteks nõu, kuidas oma aega planeerida. Indrek Sarrap ütles, et tema kavatseb leida kampaanias osalemise aja jooksul aega rohkem vanniskäimiseks või raamatulugemiseks.

"Ma usun, et tegelikult see ei käi nii, et nüüd ma teen need nipid ära ja ülejäänud elu olen jube hea lapsevanem. Mõte on ikkagi selles, et kui sa saad lainele, jääb see sulle sisse ja sa hakkadki seda tegema," selgitas Birgit Sarrap ja lisas, et kampaanias väljatoodud nõuanded on väga toredad.

Nippe ja nõuandeid on kampaanias erinevaid, näiteks soovitused heaks uneks. "Me tihtipeale õhtuti vaatame mõnusa sarja või midagi televiisorist, aga siin on ka reegel, et tund aega enne magamaminekut ei tohiks ekraani vaadata," tõi Birgit Sarrap näite.

Tervise arengu instituudi paari aasta tagune uuring 2–12-aastaste laste vanemate seas näitab, et lapsevanemaks olemine on küll rahuldustpakkuv, kuid pea pooltele vanematele on see nende lapse praeguses vanuses raske. Üle kolmandiku vanemaid tunneb aeg-ajalt, et nad ei saa midagi tehtud ning igas viiendas vanemas tekitab lapsevanemaks olemine pinget ja ärevust. Kampaaniaga loodetakse vanemate hoiakuid iseenda heaolu suhtes muuta.