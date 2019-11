Ken Saani krimiseriaal "Põlev maa" sündis juhuslike dokumentide otsa komistamisest

Produtsent Ken Saan ütles "Ringvaates", et mõne aasta eest tegi ta prokuratuuri tööst dokumentaalsarja ja sattus Jõhvi prokuratuuris dokumentide otsa, mille keskmes oli Ida-Virumaa jõuk. Saani käe all valmis sellest seriaal "Põlev maa".

"Sattusin ühe kapi juurde Ida-Virus. Kedagi oodates või filmima minnes ja küsisin, mis siin kapis on," meenutas Saan, kuidas ta põneva loo otsa juhuslikult sattus.

Stenarist Valdo Arula, et lugu on saanud tõuke tõsielust, kuid nimed ja sündmused on veidi muudetud. Jõugu lugu hakkab Arula sõnul pihta paarkümmend aastat tagasi, 1997-1998. aastatel. "Nenede õudsete 1990ndate lõpp," selgitas Arula.

Saani sõnul võttegrupp ei karda, et tegelased neile ühel päeval ukse taha ilmuvad, sest need ajad on möödas. Küll aga on ta nii mõnegi jõuguliikme praeguse saatusega kursis. "Kui me saime Ida-Virumaal viimase võtte teinud, siis tuli uudis, ühe võttegrupi liikme elukaaslane töötas baaris ja ütles, et üks liikmetest sai just täna vanglast välja," ütles Saan.

Sari "Põlev maa" on ETV+ uus põnevusdraama Ida-Virumaa kuritegelikust maailmast. Peaosalisi mängivad Maria Avdjushko ja Sergei Furmanjuk ja tõsielulistel sündmustel tugineva stsenaariumi on loonud Valdo Arula ja Mihkel Seeder.

Sarja režissöörid on Olga Belyaeva ja Margus Sikk ning produtsent Ken Saan.