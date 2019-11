Diktor Merle Randma ohtlikust hetkest otse-eetris: käis üks suuremat sorti pauk

"Oli üks tavaline argipäev teles ja ma alustasin oma saatepäeva sellega, et ma tutvustasin saatekava, kui äkki minu nina ees käis üks suuremat sorti pauk. Lõhkes väga suur prožektor, stuudio oli väike ja see prožektor oli päris minu nina ees," meenutas Randma, kes töötas Eesti Televisioonis programmidiktorina aastatel 1982-2002.

Randma kirjeldas, et elas paugu kerge võpatusega üle, aga kui hakkas rabisema kilde, tundus talle, et kõik need tulised killud kukuvad naisele pähe. "Sekundi murdosa jooksul ma otsustasin, et ma kaamera ees püsti ei tõuse ja ära ei lähe, aga ma tõstsin oma pea peale need samad valged lehed, mille pealt ma lugesin kava ja ütlesin: "jumal küll"," kirjeldas Randma.

Pärast seda sündmust hakkasid vaatajad Randmale laviinina kirjutama. "Need kirjad olid enamasti heatahtlikud, neid oli väga-väga palju," meenutas Randma, kellele jäi eriliselt meeldi üks nendest kirjadest. "See väike inimlik tegu sinu poolt, millega sa ekraanil hakkama said, näitas seda, et sa oled lihast ja luust inimene, et sa oled mulle nii lähedal, et sa oled oma," meenutas Randma kirja sisu.

Diktor Merle Randma-Aru, 1981 Autor/allikas: Jaan Rõõmus/ERR

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.