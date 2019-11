Tallinna loomaaia 12 dagestani tuuri alustasid teekonda Gruusiasse

"Kuigi tegemist on meie pärismaise liigiga, siis praegu dagestani tuur Thbilisi loomaaias esindatud ei ole. Inimtegevuse mõjul on tema arvukus looduses kriitiliselt vähenenud ning hinnanguliselt on Gruusias tänaseks alles vaid ligi 5000 isendit. Tallinna loomaaiast pärit kitsekarjaga saame luua endale elujõulise tehispopulatsiooni, mis loodetavasti võimaldab meil tulevikus nende järglasi ka loodusesse ümberasustada," ütles Thbilisi loomaaia direktor Zurab Gurielidze.

Kaljukitsede transport Eestist Gruusiasse kestab umbes nädal aega. Enamik teekonnast läbitakse autoga, Musta mere ületamiseks reisivad loomad ka laevas.

"Loomade transpordi puhul on alati võimalus, et kõik ei kulge plaanipäraselt. Ettevalmistused pikaks reisiks on aga tehtud ning loodame, et see kahe loomaaia vaheline koostöö paneb aluse meie ühisele pikaajalisele looduskaitsetegevusele," lisas Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran.

Tallinna loomaaed koordineerib idakaukaasia kaljukitse säilitamist tehistingimustes alates 1996. aastast. Tänu loomaaedade rahvusvahelisele koostööle on sellel looduses ohulähedasel liigil õnnestunud järglasi anda paljudes Euroopa loomaaedades. Tallinna loomaaia kollektsioonis on 55 idakaukaasia kaljukitse.