Eesti Laul avalikustas poolfinaalide koosseisud

Eesti Laul 2020 poolfinaalides astub nii 13. kui ka 15. veebruaril lavale 12 artisti, žürii ja rahvahääletuse tulemusena pääseb mõlemast edasi kuus laulu, kes asuvad võistlema 29. veebruaril toimuvas finaalis.

"Kutsun kõiki Tartusse poolfinaalidele kaasa elama, sest kuigi laule kuuleb esmakordselt juba sel laupäeval tele-eetris, siis suurel laval näeme tänavuste võistluslugude ja artistide tõelist sära," märkis Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula. Eesti Laul 2020 võistluslugude esmaesitlus toimub sel laupäeval kell 21.35 ETV erisaates "Eesti Laul 2020. Start".

Poolfinaalide lavaline järjekord selgub kontsertide eel uuel aastal, järgnevalt on toodud mõlema poolfinaali koosseisud tähestikulises järjekorras.

1. poolfinaal, 13. veebruar:

Anett x Fredi - "Write About Me"

Egert Milder - "Georgia (On My Mind)"

INGA - "Right Time"

Jennifer Cohen - "Ping Pong"

Kruuv - "Leelo"

Laura - "Break Me"

Little Mess - "Without a Reason"

Rasmus Rändvee - "Young"

Renate - "Videomäng"

Revals - "Kirjutan romaani"

STEFAN - "By My Side"

Synne feat. Väliharf - "Majakad"

2. poolfinaal, 15. veebruar:

German & Violina - "Heart Winder"

INGER - "Only Dream"

Jaagup Tuisk - "Beautiful Lie"

Janet - "Hingelind"

Mariliis Jõgeva - "Unistustes"

Merilin Mälk - "Miljon sammu"

SHIRA - "Out In Space"

Traffic - "Üks kord veel"

Uku Suviste - "What Love Is"

Uudo Sepp - "I'm Sorry. I Messed Up"

Viinerid - "Kapa Kohi-LA"

Ziggy Wild - "Lean On Me"

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.