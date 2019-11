Punkansambel Kurjam läheb jõulutuurile

"Kurjam võtab selle riski, et läheb esmakordselt jõulutuurile," ütles bändi solist Marko Sigus ja lisas, et jõulud teatavasti on väga depressiivne aeg ja nii mõnigi lembelaulik on selle ränga töö tulemusel musta masendusse langenud ja täiesti läbi põlenud. "Kurjam on muidugi nii positiivne bänd, et meiega sellist jama ei juhtu."

Kolme küünlavalguskontserdiga miniturnee algab 29. novembril Tartu klubis Rock & Roll. Sealt edasi liigutakse 13. detsembril Tallinna klubisse Barbar ning 20. detsembril Pärnu klubisse Tempel.