Karmo Nigula: lavale võib mulle alati juustu tuua

Karmo Nigula sõnas, et "Lastetoas" oli tal võimalik enda roll ise kujundada. "Me arvasime, et sinna võiks tulla üks vanem poiss," ütles ta ja sõnas, et tema tegelasel ei ole mingeid võimeid. "Ta on lihtsalt üks poiss Keilast, kellel ei ole mingeid võimeid," kinnitas ta.

Oma lemmikutest Eesti näitlejatest tõi Nigula välja Marika Vaariku. "Mulle meeldivad need näitlejad, kes suudavad laval anda edasi võimalikult hästi elu ja kes valdavad võimalikult hästi mõtet," selgitas ta ja rõhutas, et enam teatris selliseid näitlejad pole, kelle ees tal aukartus oleks. "Võib-olla siis oli seda rohkem, kui teatrisse tulin, praegu suhtun ma aga siiski lugupidavalt kõigisse oma kolleegidesse."

Pärast etendust meeldib Nigulale saada publiku käest süüa. "Mulle meeldib eriti juust ja söök, juustu võib alati tuua," mainis ta.