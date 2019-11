Neeme Raud: ma ei salli maasikanätsumuusikat

Fotograaf Kaupo Kikkas kinnitas, et tema 18 aastat kestnud fotograafikarjääri kõige raskemad momendid pole olnud seotud mitte tehniliste probleemidega, vaid küsimus on olnud pigem aukartuses suurte meistrite ees. "Ma arvan, et esimene kontakt Arvo Pärdiga oli väga raske," ütles ta ja mainis, et kuigi Pärt on alati väga lahke ja hea huumorimeelega, siis see hetk, kui sa oled sellise inimesega üks-ühele kontaktis, on ikkagi keeruline.

Neeme Raud tõdes, et ta kuulab igast žanrist muusikat, mis teda kõnetab. "Klassikalist muusikat kuulan ma suurima hea meelega, aga samas meeldib ka popmuusika," sõnas ta ja lisas, et ta ei kannata samas n-ö maasikanätsumuusikat. "Muusika peab kõnetama."