Näosaate favoriit Eleryn Tiit Eesti Laulule ei pürginud: aasta aega on liiga vähe

Näosaate osaline Eleryn Tiit avaldas Karl Kanteriga koostöös singli "Do What You Do", kuid Eesti Laulule sellega ei pürginud.

"Lugu räägib sellest, kui keegi mängib sinu tunnetega, aga sulle meeldib see," kirjeldas Tiit on värsket singlit Raadio 2 saates "Hommik!".

Kuigi laul ilmus Eesti Laulu konkursi perioodil, tõdes Tiit, et tema sel korral Eesti Laulule ei kandideerinud. "Tegelikult ei proovinud. Ma lihtsalt ei jõudnud, ma ütlen ausalt, sest aasta aega on liiga vähe," tunnistas Tiit.

Küll aga jõudis Tiit tänavuse TV3 paroodiasaate "Su nägu kõlab varsti tuttavalt" konkursile, kust ta ka poolfinaalidesse edasi pääses. "See ei tulnud üldse nii lihtsalt, mul kaks sõpra käisid välja, et nüüd tuleb näosaade, sa võiksid kindlasti minna, sest sul on vaja kooliraha 10 000 eurot, et sa pead minema seda võitma," meenutas Tiit, kuidas ta konkursile sattus.

Tiit tunnistas, et lihtsalt naeris selle jutu peale. "Kordagi ei tulnud pähe ka, et nüüd läheks. Umbes üks päev enne ma mõtlesin, et lähen vaatan, mis seal saab," ütles Tiit.

Oma prooviesinemisel parodeeris Tiit Helgi Sallot, kelle hääl tal kohtunike ees täielikult ununes. Sellegi poolest pääses Tiit saatesse. "Mul on hea meel, et ma läksin, mul on olnud huvitav," tunnistas ta.

Otsa kooli lõpetanud Tiit ütles, et on ka varem suurehulgalisele publikule esinenud ning laulab juba aastaid 2 Quick Startis.