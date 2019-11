Curly Strings avaldab live-albumi "Sümfooniline Curly Strings"

Plaadil on muusika, mis salvestati elavas esituses 2019. aasta maikuus kolmel kontserdil Tallinnas, Tartus ja Pärnus koos üle-eestilise noorte sümfooniaorkestriga.

Plaadil on kokku 14 lugu, mis kõik pärinevad bändi eelnevatelt albumitelt. Arranžeeringud on teinud hinnatud Eesti heliloojad ja muusikud Tauno Aints, Tõnis Kõrvits, Tõnu Kõrvits, Rasmus Puur ning Arno Tamm.

Ansambli jaoks on tõeline rõõm ja privileeg, et just nende inimestega koostööd sai teha. "Kontsertide andmine sümfooniaorkestriga oli küll juba meie ammune unistus, kuid me olime ikkagi tõeliselt pahviks löödud sellest, kui võimsad ja emotsionaalsed uued helipildid meie lugudele juurde lisandusid," räägib esitatud muusikast ansmbli solist Eeva Talsi.

Plaadi saamislugu algas juba 2018. aastal, mil Curly Strings paluti esinema Saksamaa suurimale folkfestivalile Rudolstadt koos sealse kohaliku sümfooniaorkestriga. Kontsert pea 5000 inimese ees andis bändile tugeva tõuke selleks, et leida ka moodus kava kodumaise publikuni tuua. 2019. aasta kevadel toimusid esitused Estonia kontserdisaalis, Pärnu kontserdimajas ning Vanemuise kontserdimajas. Nendelt kontsertidelt valitud palad jõudsidki ilmuvale CD-le "Sümfooniline Curly Strings".