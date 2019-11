Raadio 2 avas Aastahitt 2019 hääletuse

Eesti suurim muusikaküsitlus R2 Aastahitt on avatud ja kuni 27. detsembrini saavad kõik leheküljel aastahitt.ee hääletada oma selle aasta lemmiklugude poolt.

"Raadio 2 Aastahitt on kui mitte suurim avaliku arvamuse küsitlus pärast riigikogu valimisi, siis kõige lõbusam kindlasti. Ja kui vahepeal kippus olema nii, et aasta lõpuks olid kevadised lemmikud juba meelest läinud, siis tänu voogedastuse pleilistidele saab need kiiresti meelde tuletada," soovitas Raadio 2 muusikajuht Erik Morna oma tänavused lemmikud aastahiti hääletusel üles reastada.

Kireva muusikaaasta kokkuvõtteks, kuulajate mälu värskendamiseks ja tänavuste hittide taasavastamiseks on hääletuslehel aastahitt.ee ette antud nimekiri saja kodumaise ja saja välismaise looga. Kui hääletaja sealt enda lemmikut ei leia, saab ta selle ise lisada. "Nii saabki tabel uhkem ja kirevam ning kuulaja nägu. Mis ongi tähtis, sest meie siin raadios ei otsusta R2 aastahiti järjestuses mitte midagi. See on sada protsenti rahvahääletus, meie lihtsalt loeme hääled kokku ja mängime muusikat," lisab Morna.

Oma lemmiku poolt saab hääletada 27. detsembri südaööni. Raadio 2 avaldab tulemused maratonsaates 30. detsembril, kui otsesaates algusega kella 14 mängitakse ette kodu- ja välismaiste lemmiklugude TOP 40. Lisaks edetabeli tippudele antakse eriauhind välja aasta uuele tulijale, R2 toimetuse valikul selguvad ka võitjad kahes erikategoorias R2 aasta demo ja R2 toimetuse lemmik.

Kõikide hääletajate vahel loositakse välja piletid mitmele 2020. aastal toimuvale suursündmusele, sh Eesti Laul 2020 finaali Saku Suurhallis, Intsikurmu ja I Land Sound festivalidele ning Lenny Kravitzi, Sofi Tukkeri ja Steel Pantheri kontsertidele.

Raadio 2 on koos muusikasõpradega valinud aastahitti juba aastast 1994. Möödunud aastal jõudis edetabeli tippu Nublu ja Reketiga suvine hittlugu "Mina ka", välismaiste lugude pingereas võidutses Calvin Harris & Dua Lipa singel "One Kiss".

Aastahitt 2019 hääletamine on avatud leheküljel www.aastahitt.ee.