Galerii: PÖFF-il esilinastus ETV+ uus sari "Põlev maa"

Seriaal toob vaatajateni tegelikel sündmustel põhineva loo nime Kolhoos all tuntud kuritegelikust grupeeringust. Sündmustik saab alguse 2005. aastal ja jälgib ulatusliku haardega bande tegevust, mis kontrollis pea terve Ida-Virumaa narkokaubandust. Lugu on jutustatud läbi jõugu tuumiku, kellest enamik on praeguseks ajaks "rootsi kardinate taga". Kolhoosi tegelased tegutsevad küll pealtnäha väga organiseeritult ja käsuliine jälgides, kuid samal ajal püüab iga brigadir ka iseseisvalt rikkaks saada ja himustab salamisi jõugujuhi kohta.

Peaosalisi mängivad Maria Avdjushko ja Sergei Furmanjuk, tõsielulistel sündmustel tugineva stsenaariumi on loonud Valdo Arula ja Mihkel Seeder. Sarja režissöörid on Olga Belyaeva ja Margus Sikk, produtsent Ken Saan.

ETV+ toob kaheksaosalise sarja ekraanile alates 23. detsembrist järjestikustel päevadel.