"Ongi Koik". Nädala nuhtlus: veganid

"Ja kuna me oleme kõik eestlased, siis on meil taaskord laual ehteestlaslik mure. Kui naabri-Ants ütleb laua taga, et ta on vegan, siis millegipärast tahab keegi teda hirmsasti maha lüüa, sest et kuidas ta raisk julgeb mind oma isiklike valikutega terroriseerida!? Ja ma ei liialda sõnaga "terror", sest et portaal Uued Uudised kirjutas juba eelmisel aastal, et veganid on "terroristlik vähemus" nagu geid ja migrandid," märkis Koik.