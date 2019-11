"Ongi Koik". Intervjuu mehega, kes saadab ebameeldivaid kirju

Ei ole saladus, et Eesti naispoliitikud saavad alatihti ebameeldiva sisuga kirju. Neid ähvardatakse ja sõimatakse valimatult. Politsei jaoks on need lihtsalt leebed manitsused, aga tegelikult on selliste kirjade taga tõeline mure. Tere, Kalle Tamm Vahur, teie oletegi see mees, kes naispoliitikutele ebameeldivaid kirju saadab?

"Mina olen see jah. Ma saadan ühes kuus umbes kaheksakümmend kirja. Ja ma ei saa peaaegu ühtegi vastust," kurtis Kalle Tamm Vahur vastuseks.

Saatejuhi küsimusele, miks ta neid kirju saadab, vastas Kalle: "Teie, Märt, olete ilus, tark ja kuulus ja te ei tea, mis on üksindus. Mina olen kole, rumal ja keegi mind ei tunne, keegi mulle tähelepanu ei pööra. Mida ma pean tegema?"

Vaadake kogu intervjuud videost.