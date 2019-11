Liis Lemsalul ja Koit Toomel on jõulud sama hästi kui käes

"Kas sa tead, mitmendale jõulutuurile sa lähed," küsis saatejuht Anu Välba Koit Toomelt.

"Päris mitmendale," arvas Koit. Selgus, et esimene oli aastal 2006 koos Liisi Koiksoniga. Liis Lemsalu oli siis 14aastane.

Koit Toome ütles, et vaatamata kogemusele läheb tema jaoks iga aastaga raskemaks kava kokku panna. Liis Lemsalu seevastu arvas, et nad on jõuludeks suurepäraselt valmis.

Näiteks esitatakse uus versioon Mikk Targo ja Kaari Sillamaa palast "On küll hilja", mida Koit esitas juba 1995. aastal.

Vaadake videost ka väikest viktoriini, kus Liis ja Koit pakkusid näiteks moodsaimaid jõuluehteid ja -kampsuneid,