Tallinnas algas Baltimaade suurim e-spordi ja tehnoloogia festival

Erinevad laua- ja videomängud meelitasid kohale ligi 6000 külalist. Paljud inimesed tulid oma lemmikmängu või -filmitegelase kostüümis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Festivalil on esindatud Eesti parimad tehnoloogiavaldkonna ettevõted ja rahvusvaheliselt tuntud brändid.

Üritusel esitletakse uusimaid arvutimänge ja tehnoloogiat robotitest virtuaalreaalsuseni, mida saavad külastajad ka ise proovida ja teiste külastajatega võistelda.

Festivalil peetakse kolm erinevate mängude finaali, kus läheb jagamisele 170 000 dollarit.

"See tähendab seda, et me astume sammu edasi selles, kuidas e-sport areneb ja ma loodan, et me saame sellega juurde tuua rohkem ülemaailmset huvi Eesti kui korraldajamaa vastu või tuua suuremaid firmasid osalema erinevatel üritustel," selgitas HyperTowni projektijuht Jaak Järva.