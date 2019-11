R2 õhtuse vööndi ankeet |Lauri Täht: tähtis pole formaat, vaid muusika

Mis saatega on tegemist?

Minu saate nimi on "Tähetund". Jagame Madis Nestoriga esmaspäevi, ehk vaheldumisi käivad eetris "Tähetund" ja "Uus Biit".



Artist, keda oled kõige rohkem oma saates mänginud?

Arvatavasti on "Tähetunnis" kõige rohkem mängitud artistid: J Dilla, Four Tet ja Flying Lotus.

Kuidas leiad uut muusikat?

Mina olen suur Bandcampi fänn, "Bandcamp Weekly" on hea saade, kus võetakse kokku parim nädala jooksul Bandcampis ilmunud muusika. Väga minu maitse.

Lisaks kuulan erinevaid BBC ja Raadio 2 saateid. Füüsiliste plaatidega hoian end kursis Rush Hour' meililistiga.

Kes on su iidolid?

Näiteks Benji B, Gilles Peterson ja J Rocc.

Kas ise raadiot kuulad? Kui kuulad, siis mida?

Kuulan palju raadiot, ülalmainitud BBCd, Raadio 2, Ida raadiot ja Bandcampi netiraadiot.

Vinüül, CD, mälupulk, arvuti või miski muu? Miks?

Kuulan ja kasutan saate tegemiseks kõiki formaate. Kassette, vinüüle ja digifaile. Mulle ei ole formaat tähtis, vaid muusika, mis neilt kostub.

Igal formaadil on enda head ja vead, aga see teebki DJst hea DJ, kui ta oskab erinevatelt meediumitelt muusikat mängida.

Plaat, mille võtaksid kaasa üksikule saarele?

Slum Village "Fantastic Volume II".

Viimane plaat, mille ostsid?

Derya Yildirim & Grup Simsek "Kar Yagar" (Catapulte Records).

Viis lugu, milleta ei kujuta enda elu ette?



Yussef Dayes X Alfa Mist "Love Is The Message (Live @ Abbey Road)" ft. Mansur Brown & Rocco Palladino



Dj Krush "Kemuri"

The Lloyd Miller "Gol-E Gandom"

The Ahmad Jamal Trio "I Love Music"

DJ Shadow ‎"Six Days"

Lugu või plaat, mida oled alati vihanud? Miks?

Lapsena vihkasin trance'i aga ainult selle pärast, et ma ei olnud kursis, et igas žanris on väga head muusikat. Hetkel ei vihka ühtegi lugu ega albumit.

Miks peaks sinu saadet kuulama?

Kui inimese maitse on lai ning ta on avatud uuele muusikale laiast spektrist, siis "Tähetund" on saade, mida soovitan Raadio 2st kuulata!