Elina Nechayeva: kõrged noodid on läinud maksimumini

"Elina, ma ei teadnud, et jõululauludes nagu "Aisakell" on üldse selliseid noote," imestab saatejuht Anu Välba.

Koloratuursopran Elina Nechayeva vastas, et häälematerjali tuleb ära kasutada, nii interpreteeris ka "Let It Snow" lõpu kõrgemaks. Tema hääleulatus on võrreldes Eurovisiooni ajaga juba kasvanud.

"Eks ma vaikselt harjutan ja nii tuleb noote juurde. Üles on maksimumini läinud, aeg juba juurde kasvatada ka madalamaid noote," ütleb solist. Tema kvarteti jõulutuuril kuuleb nii tuntud jõulupalu, "La Forzat" kui näiteks uhiuut lugu, mille ta on sõnadest muusikani ise kirjutanud, pühendatud on see lahkunud vanaemale.

Juttu tuleb ka Eurovisiooni järelkajadest ning töökast suvest, millest lauljatar tõstab esile tööd Neeme Järvi ja Kristjan Järviga.