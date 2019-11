Lauluväljakule ilmub 40-meetrine draakon

Sel nädalal jõudsid Tallinna Lauluväljakule 11 ligi 40 tonni kaaluvat merekonteinerit, mis toimetasid siia valgusinstallatsioonid Suurima Aasia laternafestivali tarbeks otse New Yorkist. Valguskujusid panevad järgmise kolme nädala jooksul püsti 16 Hiina käsitöömeistrit.

Massiivseid terasskulptuure võib näha alates 6. detsembrist jaanuari lõpuni igal nädalavahetusel. Üle poolesaja riigi läbi rännanud maagiline vaatemäng inspireerub loodusest - näha saab siidist loomi ja taimi. Teiste seas püstitatakse lähipäevil lauluväljakule massiivne 3,5 meetrit kõrge ja 40 meetrit pikk draakoniskulptuur.

Festivali korraldaja Jaanus Jegorovi sõnul sobib Aasia laternafestival kõigile: "Pimedal ajal annab valgus inimestele juurde energiat ja tekitab head tuju – juba selle pärast tasub tulla. Lisaks valgusskulptuuridele on festivalil kohal ka Hiina käsitöölised ja näitlejad, kes viivad läbi erinevaid töötube ja teatrietendusi. Kohapeal pakutakse Aasiapärast toitu ja avatud on jõululaat. Seega tegevust jagub igas vanuses külastajatele."

Hiina laternafestivali juured ulatuvad enam kui 2000 aasta tagusesse Han dünastia aega. Aja jooksul hakati laternatest looma huvitava disainiga värvilisi objekte ja sellised festivalid said populaarseks ka teistes riikides. Valguslaternad on Hiinas lootusesümboliks ja traditsiooniliselt on laternafestival seotud Hiina uusaastapidustustega.

Festivali korraldab Eestis Event Masters koos Leedu Pakruojise mõisa ja Hiina ühinguga Haitian Lantern.