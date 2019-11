Rasmus Rändvee: õnnelikkus ei peaks olema sadam, kuhu sa üritad jõuda

"Õnnelikkus ei peaks olema sadam, kuhu sa üritad jõuda, vaid teekond - abstraktne kogum, mida pole võimalik saavutada ilma kurbuse või neutraalsuseta," ütles Rändvee saates "Owe Peterselli show".



Rasmus Rändvee tunnistas, et muretseb praegu poliitikas toimuva ja Eesti tuleviku pärast. "Oleme alustanud täiesti suvalistest probleemidest, et peita seda, et asjad on valesti. Eesti on vaesem kui Läti, Leedu või Poola, kui võtta keskmine palk ja jagada see sellega, palju midagi poes maksab. See palagan on väsitav ja vale. Me võime rahvusriiki teha ja olla protektsionistlikud, osta Eesti tomatit ja kurki, aga kui keegi teine seda ei osta, siis see riik sureb välja," arvas ta.



Rändvee rääkis, et igatseb rohkem mõtiskleda ja ütles, et kui asju on liiga palju, siis hakkavad nad elu ära sööma. Mõistagi tuli jutuks ka Eesti Laul, mille poolfinaaliks nõutud videote ettevalmistamine tekitas Eesti muusikamaastikul väikse paanika, ning Rasmuse muusikaline teekond.



Intervjuu lõpus teatas Rasmus, et tal on pakkuda kaks kassipoega Bonnie ja Clyde, kellelele ta koos elukaaslasega on hoiukodu pakkunud, kuid kellel on nüüd aeg päris kodu leida. Kes soovib kassidele (kes kuuluvad kokku) kodu pakkuda, võtke Rasmusega ühendust Facebooki kaudu.