Grete Lõbu võttis Jan Uuspõllu ja Ott Sepaga otse-eetris vanni

Ott Sepp ei mäleta, millal ta viimati vannis käis. "Vanni jaoks peab võtma ikkagi aega. Aeg on see, mis on väga kallis tänapäeval."

Jan Uuspõld tõdes, et reede ongi alati olnud vanniaeg. Vannis käis ta viimati eelmisel talvel. "Ma olen rohkem saunamees viimasel ajal."

Põhjus, miks Sepp ja Uuspõld üldse "Ringvaate" otsestuudios vannis intervjuud andsid, on see, et neil tuleb 5. detsembril Ülemiste keskuse Apollo teatrisaalis välja lavastus "Kas te käite siin tihti?".

Lavastuses jäävad Uuspõllu ja Sepa tegelane vannituppa kinni ja jäävad sinna 30 aastaks. "Teatris on kõik võimalik. See on aegadeülene," kinnitas Uuspõld.

"Me teeme kõiki asju, mida vähegi saab teha kahekesi vannitoas, kui sa oled seal 30 aastat," ütles Sepp, kuid kinnitas, et piinlikuks asi ei lähe. Sellele sekundeeris Uuspõld, kes lisas samas, et ise ka ei usu, mis juhtuma hakkab, kui võõra inimesega mitmekümneks aastaks vannituppa kinni jääd. "Armastusest vihkamiseni."

Sepp kinnitas, et nälga nad seal ei sure. "See on üldse üks väikseim probleem, sest vannitoas on nii palju asju, mida süüa."

Näidend, millel nende lavastus põhineb, on tegelikult kirjutatud kahe teise mehe improvisatsiooni põhjal, mille Uuspõld ja Sepp seejärel adapteerisid. Mõlemad kinnitasid, et laval saab olema kindlasti palju improvisatsiooni.

"See ei ole muidu võimalik," nentis Uuspõld. "Siin-ja-praegu-hetki on siin päris palju," lisas Sepp. Improvisatsioonihetke käivitaja võib olla nii publik kui ka partner, aga ka juhtum laval. "Laval juhtub alati midagi, mis ei ole ette nähtud."

Sepp märkis, et paar stseeni on ka sellist, kus tuleb ette publikuga suhtlemist. "Aga me kindlasti ei sunni kellelegi midagi peale. Kes tahab, võib meiega kindlates kohtades lavastuses suhelda." Ta kinnitas, et nendega koos vanni tulema ei pea. Uuspõld lisas, et aga võib.