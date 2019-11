"Ringvaates" kuulutati Aasta Autoks Mazda 3

Ojala märkis, et kui varem on neile finalistide valiku osas ette heidetud liigset eksootikat, siis sellel aastal kandideerisid auhinnale autod, mis Eesti tänavatel ka liiguvad.

"Ühe erandiga. Sisse on tulnud esimene elektriauto, mis näitab, et elektriautode aeg on lähenemas ja Audi e-tron tegi sel aastal ajalugu ning esindab tänavu elektriautosid. Aga ülejäänud on täiesti tavalised. Päris palju on linnamaastureid. Aga tõesti väikeautodest kuni esindusautodeni välja."

Lõppjärjestus:

1. Mazda 3, 94 punkti

2. Renault Clio, 91 punkti

3. Kia XCeed, 63 punkti

4. BMW 3. seeria, 62 punkti

5. Toyota RAV4, 55 punkti

6. Audi e-Tron, 31 punkti

Finalist nr 1 – Renault Clio

Finalist nr 1 – Renault Clio. Autor/allikas: ERR

Sensuaalsete kerejoonte ja revolutsioonilise interjööriga prantsuse klassika Renault Clio. Tema mootoriruumis tiksub vaid kolmesilindriline jõuallikas. Soodne nii osta kui ka pidada. Hind 10 890.



Finalist nr 2 – Toyota RAV4

Finalist nr 2 – Toyota RAV4. Autor/allikas: ERR

Jõuline Jaapani hübriidlinnamaastur Toyota RAV 4. Kas sobib ta kasutamiseks ka linnadevahelisel alal? Loodame, et Toyota on Ott Tänaku panusest midagi õppinud. Hind alates 24 000 eurost.



Finalist nr 3 – Audi e-Tron

Finalist nr 3 – Audi e-Tron. Autor/allikas: ERR

Audi e-Tron. Tulnukate tehnoloogia meie e-riigi tänavatel. Täiselektriline. Täisautomaatne. Isegi küljepeeglite asemel on digilahendused. Ka hinnaklass on astronoomiline, algab 80 1000 eurost.

Finalist nr 4 – Kia XCeed

Finalist nr 4 – Kia XCeed. Autor/allikas: ERR

Korea crossover Kia XCEED. Nagu nimigi viitab, peab ta oma eelkäijaid ja konkurente ületama pea kõiges. Ehk on siin finaalis väga vastutusrikka missiooniga – peab Eesti Aasta Auto valimisel kaitsma Kia mullust kaksikvõitu. Hind vaid kümme eurot vähem kui 20 tonni, ehk alates 19 990.

Finalist nr 5 – Mazda 3

Finalist nr 5 – Mazda 3. Autor/allikas: ERR

Veel üks jaapanlane. Mazda 3. Kuulus lihtne auto – säästlik mootor, neli ust ja neli ratast.

Selle eelmist põlvkonda hüüti rahvaautoks, praegusele sellist edu esialgu ennustada ei julge, sest see on oma mõõtkavas pakutavaist kõige kallim, hinnad algavad 21 590 eurost, sest jaapanlased on kõigest hingest tahtnud euroopalikku autot valmis teha. Kas see on neil ka õnnestunud?

Finalist nr 6 – BMW 3. seeria

Finalist nr 6 – BMW 3. seeria. Autor/allikas: ERR

Veel üks sakslane siin valikus. Kolmanda seeria BMW, mis oma mõõtmetelt on jõudnud järgi paarikümne aasta tagustele 5. seeria BMW-dele. Uue kolmese hinnad algavad 40 900 eurost, aga vastavalt varustusele võib selle saksa kiiruspiiranguta kiirteede kangelase hind päris spidomeetri lõppu kerkida.